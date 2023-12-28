Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской облгосадминистраций

Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь

По словам полковника Штупуна, декабрь был самым тяжелым месяцем для украинских военных на Таврическом направлении, где произошли интенсивные обстрелы Марьинки и Авдеевки.