Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской облгосадминистраций
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский назначил Александра Коваля и Вадима Филашкина главами Ровенской и Донецкой ОГА соответственно.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Ровенской и Донецкой областных государственных администраций. Об этом говорится в указах Главы государства №858/2023 и №857/2023 от 27 декабря, пишет УНН.
Детали
"Назначить Коваля Александра Сергеевича председателем Ровенской областной государственной администрации", - говорится в одном указе.
"Назначить Филашкина Вадима Сергеевича председателем Донецкой областной государственной администрации", - сказано во втором указе.
Правительство согласовало назначение глав Донецкой и Ровенской ОГА12 декабрь 2023, 15:59 • 24085 просмотров
Дополнение
Зеленский уволил Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА в сентябре, он стал главой АМКУ.
Зеленский уволил Виталия Коваля с должности председателя Ровенской ОГА в ноябре, он возглавил ФГИУ.
Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской облгосадминистраций
Президент Украины Зеленский назначил Александра Коваля и Вадима Филашкина главами Ровенской и Донецкой ОГА соответственно.
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