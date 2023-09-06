Рада призначила Павла Кириленка головою АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Верховна Рада на своєму засіданні призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету, повідомляє УНН.
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«Парламент призначив Павла Кириленко Головою АМКУ. ЗА – 250», - написав нардеп Євгеній Желєзняк у Telegram.
Нагадаємо
5 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА.
6 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).