Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОВА. Відповідний документ вже на сайті офіційного представництва очільника держави, передає УНН.
Цитата
“Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, — значиться в указі Президента.
Додатково
Павло Кириленко — підполковник юстиції.
З липня 2008 року працював у прокуратурі, а у вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.
У червні 2019 року обійняв посаду голови Донецької ОДА.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Кабмін погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. За інформацією нардепа Ярослава Железняка, Кириленко розглядають у якості майбутнього очільника АМКУ. Голосування за його призначення відбудеться вже 6 вересня.