Зеленський звільнив Кириленка з посади голови Донецької ОВА

Цитата

“Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, — значиться в указі Президента.

Додатково

Павло Кириленко — підполковник юстиції.

З липня 2008 року працював у прокуратурі, а у вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.

У червні 2019 року обійняв посаду голови Донецької ОДА.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Кабмін погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. За інформацією нардепа Ярослава Железняка, Кириленко розглядають у якості майбутнього очільника АМКУ. Голосування за його призначення відбудеться вже 6 вересня.