Кабмін погодив звільнення Кириленка з посади голови Донецької ОВА: ймовірно, його чекає крісло керівника АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Кабмін погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, кандидатура Кириленка буде внесена на посаду голови АМКУ, передає УНН.
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"Погоджено звільнення Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації", - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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За інформацією нардепа Ярослава Железняка, Кириленко стане кандидатом на посаду голови АМКУ, голосування за його призначення відбудеться вже 6 вересня.
"Кабмін звільнив Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Сьогодні, після засідання фракції коаліції, він буде внесений на Голову АМКУ і завтра проголосований у Раді", - написав Железняк.
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Сьогодні ВР ухвалила низку кадрових рішень. Так, нардепи підтримали звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, а також схвалили звільнення з посади голови Фонду державного майна України Рустема Умєрова.