Кабмин согласовал увольнение Кириленко с должности главы Донецкой ОВА: вероятно, его ждет кресло руководителя АМКУ

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"Согласовано увольнение Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации", - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Детали

По информации нардепа Ярослава Железняка, Кириленко станет кандидатом на должность главы АМКУ, голосование за его назначение состоится уже 6 сентября.

"Кабмин уволил Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации. Сегодня, после заседания фракции коалиции, он будет внесен на Главу АМКУ и завтра проголосован в Раде", - написал Железняк.

Напомним

Сегодня ВР приняла ряд кадровых решений. Так, нардепы поддержали увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, а также одобрили увольнение с должности главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова.