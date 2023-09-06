Уряд вніс подання на призначення Кириленка головою АМКУ - нардеп

Цитата

«Уряд офіційно вніс подання на Павла Кириленка як голови АМКУ. Зараз комітет, і сьогодні в залі затвердять», - написав Железняк у Telegram.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА.

Раніше УНН писав, що Кабмін погодив звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА.

Довідково

Павло Кириленко - підполковник юстиції. З липня 2008 року працював у прокуратурі, а у вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року обійняв посаду голови Донецької ОДА.