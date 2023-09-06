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19:26 • 5923 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 51288 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100515 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 101497 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 88176 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84102 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107941 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Правительство внесло представление на назначение Кириленко главой АМКУ - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Павла Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

«Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как председателя АМКУ. Сейчас комитет, и сегодня в зале утвердят», - написал Железняк в Telegram.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.

Ранее УНН писал, что Кабмин согласовал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА. 

Справочно

Павел Кириленко - подполковник юстиции. С июля 2008 года работал в прокуратуре, а в сентябре 2017 года был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона. В июне 2019 года занял должность председателя Донецкой ОГА.

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