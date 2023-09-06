Рада назначила Павла Кириленка главой АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Верховная Рада на своем заседании назначила бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленка председателем Антимонопольного комитета, сообщает УНН.
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«Парламент назначил Павла Кириленко Председателем АМКУ. ЗА – 250», - написал нардеп Евгений Железняк в Telegram.
Напомним
5 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОВА.
6 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Павла Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).