Правительство согласовало назначение глав Донецкой и Ровенской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций, а также Днепровской и Корюковской районных госадминистраций. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Тарас Мельничук, Кабмином согласовано назначение:

Филашкина Вадима Сергеевича председателем Донецкой областной государственной администрации;

Мамонова Вячеслава Михайловича председателем Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;

Мирошниченко Павла Леонидовича председателем Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.

Также Кабмин согласовал увольнение Коваля Александра Сергеевича с должности председателя Ровенской районной государственной администрации Ровенской области и назначение его на должность Ровенской областной государственной администрации.

Напомним

На прошлом заседании Кабмин уволил Дмитрия Маковского с должности первого заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации.