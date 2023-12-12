Правительство согласовало назначение глав Донецкой и Ровенской ОГА
Киев • УНН
Украинское правительство утвердило назначение глав различных областных и районных государственных администраций, в том числе Донецкой и Ровенской областей.
Кабинет министров согласовал назначение глав Донецкой и Ровенской областных государственных администраций, а также Днепровской и Корюковской районных госадминистраций. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Тарас Мельничук, Кабмином согласовано назначение:
Филашкина Вадима Сергеевича председателем Донецкой областной государственной администрации;
Мамонова Вячеслава Михайловича председателем Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
Мирошниченко Павла Леонидовича председателем Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.
Также Кабмин согласовал увольнение Коваля Александра Сергеевича с должности председателя Ровенской районной государственной администрации Ровенской области и назначение его на должность Ровенской областной государственной администрации.
Напомним
На прошлом заседании Кабмин уволил Дмитрия Маковского с должности первого заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Правительство согласовало назначение глав Донецкой и Ровенской ОГА
Украинское правительство утвердило назначение глав различных областных и районных государственных администраций, в том числе Донецкой и Ровенской областей.
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