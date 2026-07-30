Зеленский назначил экс-министра экономики Соболева заместителем главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН.

По словам Зеленского, Соболев сосредоточится в команде Офиса на экономическом направлении и будет работать в координации с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими правительственными чиновниками, областными и местными властями.

Сейчас, во время войны, важно максимально поддержать экономическую активность в нашей стране, предпринимателей и предпринимательство, сохранить как можно больше рабочих мест и создавать новые, которые могут обеспечить нормальную жизнь наших людей и Украины. Договорились, что Алексей будет координировать работу с партнерами для разработки и наполнения реальным содержанием плана восстановления Украины после войны. Во время завершения войны Украина должна быть полностью готова перейти к обычной гражданской экономической жизни, сохранить силу оборонных производств и создать необходимые стимулы для того, чтобы украинцы могли реализовывать свой предпринимательский потенциал и профессиональные перспективы в Украине - добавил Президент.

Чтобы выполнить такие задачи, Президент рассчитывает на реальное взаимодействие между командами правительства Украины, Офиса Президента, региональными властями и бизнесом, академическим сообществом и гражданским обществом.

Экс-министр экономики Соболев будет работать в ОП