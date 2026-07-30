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Зеленский назначил экс-министра экономики Соболева заместителем главы ОП

Киев • УНН

 • 2868 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса Президента. Соболев сосредоточится на экономическом направлении и будет координировать работу с партнерами.

Зеленский назначил экс-министра экономики Соболева заместителем главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН.

По словам Зеленского, Соболев сосредоточится в команде Офиса на экономическом направлении и будет работать в координации с Премьер-министром Украины Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими правительственными чиновниками, областными и местными властями. 

Сейчас, во время войны, важно максимально поддержать экономическую активность в нашей стране, предпринимателей и предпринимательство, сохранить как можно больше рабочих мест и создавать новые, которые могут обеспечить нормальную жизнь наших людей и Украины. Договорились, что Алексей будет координировать работу с партнерами для разработки и наполнения реальным содержанием плана восстановления Украины после войны. Во время завершения войны Украина должна быть полностью готова перейти к обычной гражданской экономической жизни, сохранить силу оборонных производств и создать необходимые стимулы для того, чтобы украинцы могли реализовывать свой предпринимательский потенциал и профессиональные перспективы в Украине 

- добавил Президент.

Чтобы выполнить такие задачи, Президент рассчитывает на реальное взаимодействие между командами правительства Украины, Офиса Президента, региональными властями и бизнесом, академическим сообществом и гражданским обществом. 

Экс-министр экономики Соболев будет работать в ОП17.07.26, 20:56 • 5642 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина