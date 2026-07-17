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Экс-министр экономики Соболев будет работать в ОП

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Бывший министр экономики Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента. Зеленский отметил, что его опыт позволит эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями.

Экс-министр экономики Соболев будет работать в ОП

Бывший министр экономики Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Вместе с Кириллом Будановым определили необходимые задачи. Ключевое – на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами 

- отметил Зеленский.

По словам Главы государства, опыт Соболева позволяет участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями.

Отдельное направление работы – это постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, которые есть в Офисе Президента. Спасибо! 

- резюмировал Президент. 

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