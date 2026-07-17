Бескрестнов стал советником Зеленского по развитию технологических направлений обороны
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова своим советником по вопросам развития технологических направлений обороны. Соответствующий указ №621/2026 опубликован на сайте главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова советником Главы государства по вопросам развития технологических направлений обороны, передает УНН.
Назначить Бескрестнова Сергея Александровича Советником Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны (вне штата)
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Сергеем "Флешем" Бескрестновым, который был советником бывшего министра обороны Михаила Федорова.