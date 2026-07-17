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Бескрестнов стал советником Зеленского по развитию технологических направлений обороны

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова своим советником по вопросам развития технологических направлений обороны. Соответствующий указ №621/2026 опубликован на сайте главы государства.

Бескрестнов стал советником Зеленского по развитию технологических направлений обороны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Бескрестнова советником Главы государства по вопросам развития технологических направлений  обороны, передает УНН.

Назначить Бескрестнова Сергея Александровича Советником Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны (вне штата) 

- говорится в указе №621/2026.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Сергеем "Флешем" Бескрестновым, который был советником бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Антонина Туманова

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