Зеленский направил месседж новому премьеру Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра со вступлением в должность премьер-министра Венгрии и заявил о готовности развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между странами, пишет УНН.

Поздравляю Петера Мадьяра с назначением и началом работы на посту премьер-министра Венгрии. Символично, что эта инаугурация проходит в День Европы. Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим народам. Вместе мы можем придать больше сил нашим народам и сделать сильнее всю Европу. Желаю успехов и хороших результатов на посту! - написал Зеленский в X.

9 мая Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии — это событие свидетельствует о завершении 16-летней эры правления Виктора Орбана.

