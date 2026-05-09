Зеленский направил месседж новому премьеру Венгрии
Киев • УНН
Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с назначением на пост премьера Венгрии. Украина готова к сотрудничеству после завершения эпохи Виктора Орбана.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра со вступлением в должность премьер-министра Венгрии и заявил о готовности развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между странами, пишет УНН.
Поздравляю Петера Мадьяра с назначением и началом работы на посту премьер-министра Венгрии. Символично, что эта инаугурация проходит в День Европы. Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим народам. Вместе мы можем придать больше сил нашим народам и сделать сильнее всю Европу. Желаю успехов и хороших результатов на посту!
Напомним
9 мая Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии — это событие свидетельствует о завершении 16-летней эры правления Виктора Орбана.
