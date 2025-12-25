$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 19390 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 27188 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 18738 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 26532 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 32677 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 19770 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 20909 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36147 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51792 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71449 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский лишил президентской стипендии прыгунью в воду Лыскун, принявшую российское гражданство

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентских стипендий Софию Лыскун и Александру Сендзюк. Это решение принято после того, как Лыскун заявила об отказе от украинского гражданства и намерении представлять россию.

Зеленский лишил президентской стипендии прыгунью в воду Лыскун, принявшую российское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентских стипендий прыгунью в воду Софию Лыскун и ее тренера Александру Сендзюк. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что такое решение принято в соответствии с Положением о стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров, утвержденным Указом Президента Украины от 13 ноября 2019 года.

Лишить Лыскун Софию Валериевну и Сендзюк Александру Сергеевну стипендий Президента Украины, назначенных Указом Президента Украины от 8 апреля 2025 года № 221/2025

- говорится в документе".

Указывается, что Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст

23-летняя спортсменка родом из Луганска София Лыскун в видеообращении для российских медиа заявила, что отказалась от украинского гражданства и в дальнейшем будет представлять Россию.

Впоследствии Лыскун исключили из состава национальной сборной и лишили всех званий и наград.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий знаменитым украинским спортсменам Сергею Бубке и Яне Клочковой.

СпортПолитика
Владимир Зеленский
Украина