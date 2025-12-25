Зеленский лишил президентской стипендии прыгунью в воду Лыскун, принявшую российское гражданство
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский лишил президентских стипендий Софию Лыскун и Александру Сендзюк. Это решение принято после того, как Лыскун заявила об отказе от украинского гражданства и намерении представлять россию.
Подробности
Отмечается, что такое решение принято в соответствии с Положением о стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров, утвержденным Указом Президента Украины от 13 ноября 2019 года.
Лишить Лыскун Софию Валериевну и Сендзюк Александру Сергеевну стипендий Президента Украины, назначенных Указом Президента Украины от 8 апреля 2025 года № 221/2025
Указывается, что Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Контекст
23-летняя спортсменка родом из Луганска София Лыскун в видеообращении для российских медиа заявила, что отказалась от украинского гражданства и в дальнейшем будет представлять Россию.
Впоследствии Лыскун исключили из состава национальной сборной и лишили всех званий и наград.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий знаменитым украинским спортсменам Сергею Бубке и Яне Клочковой.
