Прыгун в воду и каноистка: НОК Украины назвал лучших спортсменов 2025 года
Киев • УНН
Национальный олимпийский комитет Украины определил Алексея Середу и Людмилу Лузан лучшими спортсменами 2025 года. Середа стал серебряным призером чемпионата мира, а Лузан – четырехкратной чемпионкой мира.
Детали
Так, лучшим спортсменом уходящего года в НОК назвали прыгуна в воду Алексея Середу, который стал серебряным призером чемпионата мира и трехкратным чемпионом Европы.
Лучшей спортсменкой 2025 года признана каноистка Людмила Лузан. В 2025 году Людмила стала четырехкратной чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ.
Добавим, что награждение лауреатов состоялось во время торжеств по случаю 35-летия со дня основания Национального олимпийского комитета Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий знаменитым украинским спортсменам Сергею Бубке и Яне Клочковой.
