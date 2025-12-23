Прыгун в воду и каноистка: НОК Украины назвал лучших спортсменов 2025 года

$42.250.09
22 декабря, 19:00 • 7426 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 15946 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 29656 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 22835 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 23511 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 23826 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 22243 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20778 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18066 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13765 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет 22 декабря, 15:27
Зеленский раскрыл количество россиян в Покровске и Купянске 22 декабря, 17:46
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка 22 декабря, 17:50
Бэнкси показал новый мурал: в сети назвали его милым и нежным 22 декабря, 18:03
Мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе - соцсети 22 декабря, 18:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 29656 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 34690 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 65007 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 87004 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 121779 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка 22 декабря, 17:50
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер 22 декабря, 14:33
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд 22 декабря, 07:59
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет 22 декабря, 07:57
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon 20 декабря, 19:10
Прыгун в воду и каноистка: НОК Украины назвал лучших спортсменов 2025 года

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Национальный олимпийский комитет Украины определил Алексея Середу и Людмилу Лузан лучшими спортсменами 2025 года. Середа стал серебряным призером чемпионата мира, а Лузан – четырехкратной чемпионкой мира.

Прыгун в воду и каноистка: НОК Украины назвал лучших спортсменов 2025 года

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) определил лучших спортсменов 2025 года. Об этом сообщает УНН.

Детали

Так, лучшим спортсменом уходящего года в НОК назвали прыгуна в воду Алексея Середу, который стал серебряным призером чемпионата мира и трехкратным чемпионом Европы.

Лучшей спортсменкой 2025 года признана каноистка Людмила Лузан. В 2025 году Людмила стала четырехкратной чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ.

Добавим, что награждение лауреатов состоялось во время торжеств по случаю 35-летия со дня основания Национального олимпийского комитета Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий знаменитым украинским спортсменам Сергею Бубке и Яне Клочковой.

Гребчиха Лузан стала лучшей спортсменкой месяца в Украине18.09.25, 11:13 • 2641 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Спорт