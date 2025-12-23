$42.250.09
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Стрибун у воду та каноїстка: НОК України назвав найкращих спортсменів 2025 року

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Національний олімпійський комітет України визначив Олексія Середу та Людмилу Лузан найкращими спортсменами 2025 року. Середа став срібним призером чемпіонату світу, а Лузан – чотириразовою чемпіонкою світу.

Стрибун у воду та каноїстка: НОК України назвав найкращих спортсменів 2025 року

Національний олімпійський комітет України (НОК) визначив найкращих спортсменів 2025 року. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, найкращим спортсменом року, що минає, у НОК назвали стрибуна у воду Олексія Середу, який став срібним призером чемпіонату світу та триразовим чемпіоном Європи.

Найкращою спортсменкою 2025 року визнано каноїстку Людмила Лузан. У 2025 році Людмила стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на байдарках і каное.

Додамо, що нагородження лауреатів відбулося під час урочистостей з нагоди 35-річчя від дня заснування Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський припинив виплату державних стипендій знаменитим українським спортсменам Сергію Бубці та Яні Клочковій.

Веслувальниця Лузан стала найкращою спортсменкою місяця в Україні18.09.25, 11:13 • 2641 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Спорт