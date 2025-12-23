Стрибун у воду та каноїстка: НОК України назвав найкращих спортсменів 2025 року
Київ • УНН
Національний олімпійський комітет України визначив Олексія Середу та Людмилу Лузан найкращими спортсменами 2025 року. Середа став срібним призером чемпіонату світу, а Лузан – чотириразовою чемпіонкою світу.
Деталі
Так, найкращим спортсменом року, що минає, у НОК назвали стрибуна у воду Олексія Середу, який став срібним призером чемпіонату світу та триразовим чемпіоном Європи.
Найкращою спортсменкою 2025 року визнано каноїстку Людмила Лузан. У 2025 році Людмила стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на байдарках і каное.
Додамо, що нагородження лауреатів відбулося під час урочистостей з нагоди 35-річчя від дня заснування Національного олімпійського комітету України.
