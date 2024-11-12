Зеленский и Трюдо обсудили поддержку Украины и предстоящий саммит G20
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Канады о поддержке Плана победы и вступления в НАТО. Лидеры также согласовали позиции перед саммитом G20 и обсудили оборонное сотрудничество.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает УНН со ссылкой на ОП.
Глава государства поблагодарил Канаду за разностороннюю помощь и принципиальную поддержку Плана победы.
"Украина рассчитывает на то, что Канада продолжит активную адвокацию его первого пункта - получение приглашения в НАТО. Владимир Зеленский призвал Джастина Трюдо продолжить работу с союзниками и во время будущих многосторонних форматов, и в прямых переговорах", - говорится в сообщении.
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Президент также поблагодарил за публичную поддержку со стороны Канады разрешения на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории россии.
Кроме того, лидеры скоординировали шаги накануне встречи G20. Важно, чтобы на ней прозвучала позиция Украины относительно справедливого и длительного мира.
Также обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности согласовали текущие потребности украинских воинов.
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