Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

Президент Украины призвал премьер-министра Канады лоббировать среди западных партнеров разрешение на удары по военным объектам в террористическом государстве. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой активизировать усилия среди западных партнеров по предоставлению Украине разрешения на удары по военным объектам в глубине россии.

По информации из сообщения после телефонного разговора двух лидеров, Зеленский призвал Трюдо работать с союзниками, чтобы те предоставили Украине "разрешение и необходимые средства для нанесения ударов по военным объектам на территории страны-агрессора".

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