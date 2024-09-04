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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 00:54  •  2297 просмотра

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Президент Украины призвал премьера Канады убедить западных партнеров разрешить удары по военным объектам рф.

Президент Украины призвал премьер-министра Канады лоббировать среди западных партнеров разрешение на удары по военным объектам в террористическом государстве. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой активизировать усилия среди западных партнеров по предоставлению Украине разрешения на удары по военным объектам в глубине россии.

По информации из сообщения после телефонного разговора двух лидеров, Зеленский призвал Трюдо работать с союзниками, чтобы те предоставили Украине "разрешение и необходимые средства для нанесения ударов по военным объектам на территории страны-агрессора".

Україні потрібен не лише дозвіл на застосування, а й сама далекобійна зброя - Зеленський2 сентября 2024, 15:51 • 17149 просмотров

Юлия Котвицкая

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