Зеленський просить Трюдо лобіювати дозвіл на удари по рф - Reuters
Київ • УНН
Президент України закликав прем'єра Канади переконати західних партнерів дозволити удари по військових об'єктах рф.
Президент України закликав прем’єр-міністра Канади лобіювати серед західних партнерів дозвіл на удари по військових об'єктах у терористичній державі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок звернувся до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням активізувати зусилля серед західних партнерів щодо надання Україні дозволу на удари по військових об'єктах у глибині рф.
За інформацією з повідомлення після телефонної розмови двох лідерів, Зеленський закликав Трюдо працювати з союзниками, аби ті надали Україні "дозвіл і необхідні засоби для нанесення ударів по військових об'єктах на території країни-агресора".
Україні потрібен не лише дозвіл на застосування, а й сама далекобійна зброя - Зеленський02.09.24, 18:51 • 18103 перегляди