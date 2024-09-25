Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо усилия для противодействия российской пропаганде и установления мира в Украине. Об этом сообщает пресс-служба канадского лидера, пишет УНН.

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Трюдо в очередной раз осудил непрекращающуюся агрессивную войну россии против Украины, включая ее атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру.

Премьер-министр подтвердил обязательство Канады продолжать оказывать военную, финансовую, гуманитарную и другую помощь Украине в ее борьбе за сохранение своего суверенитета, территориальной целостности и независимости.

Оба лидера обсудили противодействие российской дезинформации и дезинформации, а также дипломатические усилия президента Зеленского по миру, в частности через Формулу мира в Украине, - говорится в сообщении.

Лидеры обязались продолжать развивать успех недавнего Саммита по вопросам мира в Украине, и премьер-министр подчеркнул постоянный вклад в эти усилия. Это включает совместное руководство Канадой вместе с Украиной Международной коалицией за возвращение украинских детей и встречу министров иностранных дел по человеческому измерению войны россии против Украины, которую Канада проведет в октябре.

Премьер-министр Трюдо и президент Зеленский подтвердили свое намерение поддерживать тесные и регулярные контакты.

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