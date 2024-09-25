Зеленський і премʼєр-міністром Канади Трюдо обговорили протидію російській дезінформації

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо зусилля для протидії російській пропаганді та встановлення миру в Україні. Про це повідомляє пресслужба канадського лідера, пише УНН.

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Трюдо вкотре засудив безперервну агресивну війну росії проти України, включно з її атаками на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру.

Прем’єр-міністр підтвердив зобов’язання Канади продовжувати надавати військову, фінансову, гуманітарну та іншу допомогу Україні в її боротьбі за збереження свого суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

Обидва лідери обговорили протидію російській дезінформації та дезінформації, а також дипломатичні зусилля президента Зеленського щодо миру, зокрема через Формулу миру в Україні,