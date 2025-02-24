Зеленский и Трюдо обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины

Джастин Трюдо совершил четвертый визит в Украину с начала вторжения. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Благодарен Канаде за лидерство в поддержке украинцев в течение этих трудных трех лет и Джастину - за организацию и проведение продуктивной встречи лидеров «Большой семерки» - заявил лидер Украины.

Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским были объявлены новые инициативы поддержки. В частности, Канада передает Украине бронетехнику и запускает первые выплаты из пяти миллиардов канадских долларов, полученных от замороженных российских активов. Также страна предоставит грант для укрепления энергетической безопасности и восстановления гражданской энергетической инфраструктуры после атак российских войск.

Ценим то, что стоите бок о бок с Украиной в эти трудные времена.

Спасибо, Канада, за вашу поддержку - поблагодарил Зеленский.

Напомним,

Главы государств Северо-Балтийской восьмерки провели переговоры в Киеве по безопасности и евроинтеграции. За три года войны союзники предоставили Украине 26 млрд евро военной помощи.

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки в Киеве: обсуждены новые шаги к безопасности и интеграции Украины