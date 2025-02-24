Зеленский и Трюдо обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил четвертый визит в Украину. Канада передает бронетехнику и запускает выплаты из 5 млрд канадских долларов из замороженных российских активов.
Джастин Трюдо совершил четвертый визит в Украину с начала вторжения. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Благодарен Канаде за лидерство в поддержке украинцев в течение этих трудных трех лет и Джастину - за организацию и проведение продуктивной встречи лидеров «Большой семерки»
Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским были объявлены новые инициативы поддержки. В частности, Канада передает Украине бронетехнику и запускает первые выплаты из пяти миллиардов канадских долларов, полученных от замороженных российских активов. Также страна предоставит грант для укрепления энергетической безопасности и восстановления гражданской энергетической инфраструктуры после атак российских войск.
Ценим то, что стоите бок о бок с Украиной в эти трудные времена.
Спасибо, Канада, за вашу поддержку
Напомним,
Главы государств Северо-Балтийской восьмерки провели переговоры в Киеве по безопасности и евроинтеграции. За три года войны союзники предоставили Украине 26 млрд евро военной помощи.
Лидеры Северо-Балтийской восьмерки в Киеве: обсуждены новые шаги к безопасности и интеграции Украины24.02.25, 22:56 • 6417 просмотров