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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 61260 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 69258 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 76234 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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16:40 • 84046 просмотра

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ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 80747 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Трюдо обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины

Зеленский и Трюдо обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 2838 просмотра

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил четвертый визит в Украину. Канада передает бронетехнику и запускает выплаты из 5 млрд канадских долларов из замороженных российских активов.

Джастин Трюдо совершил четвертый визит в Украину с начала вторжения. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Благодарен Канаде за лидерство в поддержке украинцев в течение этих трудных трех лет и Джастину - за организацию и проведение продуктивной встречи лидеров «Большой семерки»

- заявил лидер Украины.

Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским были объявлены новые инициативы поддержки. В частности, Канада передает Украине бронетехнику и запускает первые выплаты из пяти миллиардов канадских долларов, полученных от замороженных российских активов. Также страна предоставит грант для укрепления энергетической безопасности и восстановления гражданской энергетической инфраструктуры после атак российских войск. 

Ценим то, что стоите бок о бок с Украиной в эти трудные времена.
Спасибо, Канада, за вашу поддержку

- поблагодарил Зеленский.

Напомним,

Главы государств Северо-Балтийской восьмерки провели переговоры в Киеве по безопасности и евроинтеграции. За три года войны союзники предоставили Украине 26 млрд евро военной помощи.

Лидеры Северо-Балтийской восьмерки в Киеве: обсуждены новые шаги к безопасности и интеграции Украины24.02.25, 22:56 • 6417 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
kanadaКанада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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