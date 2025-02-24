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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127505 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186301 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150128 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140699 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118442 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108459 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Київ • УНН

 • 25338 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив четвертий візит до України. Канада передає бронетехніку та запускає виплати з 5 млрд канадських доларів із заморожених російських активів.

Джастін Трюдо здійснив четвертий візит до України від початку вторгнення. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Вдячний Канаді за лідерство в підтримці українців протягом цих важких трьох років і Джастіну – за організацію та проведення продуктивної зустрічі лідерів "Великої сімки"

- заявив лідер України.

Під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським були оголошені нові ініціативи підтримки. Зокрема, Канада передає Україні бронетехніку та запускає перші виплати з п’яти мільярдів канадських доларів, отриманих від заморожених російських активів. Також країна надасть грант для зміцнення енергетичної безпеки та відновлення цивільної енергетичної інфраструктури після атак російських військ. 

Цінуємо те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною в ці важкі часи.
Дякуємо, Канадо, за вашу підтримку

- подякував Зеленський.

Нагадаємо

Глави держав Північно-Балтійської вісімки провели переговори в Києві щодо безпеки та євроінтеграції. За три роки війни союзники надали Україні 26 млрд євро військової допомоги.

Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України24.02.25, 22:56 • 34901 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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kanadaКанада
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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