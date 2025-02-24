Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Джастін Трюдо здійснив четвертий візит до України від початку вторгнення. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Вдячний Канаді за лідерство в підтримці українців протягом цих важких трьох років і Джастіну – за організацію та проведення продуктивної зустрічі лідерів "Великої сімки" - заявив лідер України.

Під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським були оголошені нові ініціативи підтримки. Зокрема, Канада передає Україні бронетехніку та запускає перші виплати з п’яти мільярдів канадських доларів, отриманих від заморожених російських активів. Також країна надасть грант для зміцнення енергетичної безпеки та відновлення цивільної енергетичної інфраструктури після атак російських військ.

Цінуємо те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною в ці важкі часи.

Дякуємо, Канадо, за вашу підтримку - подякував Зеленський.

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Лідери Північно-Балтійської вісімки в Києві: обговорено нові кроки до безпеки та інтеграції України