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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Зеленский и Шольц обсудили будущую архитектуру безопасности: что известно

Киев • УНН

 • 17511 просмотра

Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии по вопросам безопасности и поддержки Украины. Зеленский поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинского воздушного щита.

Зеленский и Шольц обсудили будущую архитектуру безопасности: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Главы государства, состоялся откровенный диалог по многим вопросам и видению будущей архитектуры безопасности, передает УНН.

Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь 

- сообщил Зеленский.

Президент заверил, что в Киеве будут помнить, какой вклад внесла Германия в укрепление украинского воздушного щита и самое главное – в защиту тысяч людей.

Видим, как можно увеличить взаимодействие в этом направлении. Будем работать. Спасибо за поддержку 

- резюмировал Зеленский.

Берлин хочет выделить Киеву еще более 3 миллиардов евро04.03.25, 22:38 • 15463 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Германия
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