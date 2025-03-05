Зеленский и Шольц обсудили будущую архитектуру безопасности: что известно
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии по вопросам безопасности и поддержки Украины. Зеленский поблагодарил за вклад Германии в укрепление украинского воздушного щита.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Главы государства, состоялся откровенный диалог по многим вопросам и видению будущей архитектуры безопасности, передает УНН.
Рассчитываем на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого. Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь
Президент заверил, что в Киеве будут помнить, какой вклад внесла Германия в укрепление украинского воздушного щита и самое главное – в защиту тысяч людей.
Видим, как можно увеличить взаимодействие в этом направлении. Будем работать. Спасибо за поддержку
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