Зеленський і Шольц обговорили майбутню архітектуру безпеки: що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами Глави держави, відбувся відвертий діалог щодо багатьох питань і бачення майбутньої архітектури безпеки, передає УНН.

Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти - повідомив Зеленський.

Президент запевнив, що у Києві пам'ятатимуть, який внесок зробила Німеччина у зміцнення українського повітряного щита і найголовніше – у захист тисяч людей.

Бачимо, як можна збільшити взаємодію в цьому напрямі. Будемо працювати. Дякую за підтримку - резюмував Зеленський.

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