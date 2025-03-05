Зеленський і Шольц обговорили майбутню архітектуру безпеки: що відомо
Київ • УНН
Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини щодо безпекових питань та підтримки України. Зеленський подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського повітряного щита.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами Глави держави, відбувся відвертий діалог щодо багатьох питань і бачення майбутньої архітектури безпеки, передає УНН.
Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди. Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти
Президент запевнив, що у Києві пам'ятатимуть, який внесок зробила Німеччина у зміцнення українського повітряного щита і найголовніше – у захист тисяч людей.
Бачимо, як можна збільшити взаємодію в цьому напрямі. Будемо працювати. Дякую за підтримку
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