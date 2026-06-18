Зеленский и Рютте обсудили усиление ПВО и поставки антибаллистических ракет
Киев • УНН
Зеленский и Рютте обсудили лицензии США на ПВО и поставки ракет. Украина получила приглашение на следующий саммит НАТО в Анкаре.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых с партнерами на саммите G7. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как всегда, хорошая встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили вещи, которые договорились реализовать с партнерами во время саммита G7. Самое главное – работа над укреплением нашей защиты и получением лицензий от США на производство средств ПВО
По словам президента, особое внимание в ходе переговоров уделили программе PURL и ее дальнейшему наполнению новыми взносами партнеров.
Говорили о наполнении PURL новыми взносами. Эта программа очень помогает в защите жизней, и важно, чтобы поставки антибаллистических ракет были максимально оперативными
Также стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, на который Украина получила приглашение.
Поблагодарил за приглашение на саммит НАТО, который состоится в Анкаре. Будем работать над тем, чтобы сделать его результативным для защиты Украины. Спасибо, Марк, за поддержку!
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