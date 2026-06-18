Зеленский и Рютте обсудили усиление ПВО и поставки антибаллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых с партнерами на саммите G7. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как всегда, хорошая встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили вещи, которые договорились реализовать с партнерами во время саммита G7. Самое главное – работа над укреплением нашей защиты и получением лицензий от США на производство средств ПВО – написал Зеленский.

По словам президента, особое внимание в ходе переговоров уделили программе PURL и ее дальнейшему наполнению новыми взносами партнеров.

Говорили о наполнении PURL новыми взносами. Эта программа очень помогает в защите жизней, и важно, чтобы поставки антибаллистических ракет были максимально оперативными – отметил он.

Также стороны обсудили предстоящий саммит НАТО, на который Украина получила приглашение.

Поблагодарил за приглашение на саммит НАТО, который состоится в Анкаре. Будем работать над тем, чтобы сделать его результативным для защиты Украины. Спасибо, Марк, за поддержку! – подчеркнул Зеленский.

Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном, который "может многое изменить"