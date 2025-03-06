Зеленский и Макрон обсудили подготовку встречи военных представителей стран
Киев • УНН
Президенты Украины и Франции обсудили подготовку встречи военных представителей стран 11 марта. Лидеры имеют общее видение достижения длительного мира на основе взаимодействия Украины, Европы и Америки.
Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон на полях заседания Европейского совета в Брюсселе обсудили встречу на уровне военных представителей стран. Она запланирована на 11 марта.
Об этом говорится в Telegram-канале президента, пишет УНН.
Поблагодарил Эммануэля за четкую и принципиальную позицию по поддержке Украины и необходимости новых, более серьезных шагов на защиту всей нашей Европы – наших народов, наших институтов и нашего европейского образа жизни
По словам Зеленского, военные представители готовы приложить больше усилий для надежного гарантирования безопасности в рамках завершения войны. Президенты имеют четкое общее видение того, что реальный и длительный мир возможен на основе взаимодействия Украины, Европы и Америки.
Напоминаем
Макрон подчеркнул, что поддерживает размещение европейских войск в Украине. По его словам, очень важно, чтобы в Украину через несколько лет снова не вторглась Россия. В то же время он подчеркнул, что это не значит, что войска будут непосредственно на фронте, а если будет подписано мирное соглашение, то они станут гарантами мира.