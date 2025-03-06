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Зеленський й Макрон обговорили підготовку зустрічі військових представників країн

Київ • УНН

 • 13713 перегляди

Президенти України та Франції обговорили підготовку зустрічі військових представників країн 11 березня. Лідери мають спільне бачення щодо досягнення тривалого миру на основі взаємодії України, Європи та Америки.

Зеленський й Макрон обговорили підготовку зустрічі військових представників країн

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон на полях засідання Європейської ради в Брюсселі обговорили зустріч на рівні військових представників країн. Вона запланована на 11 березня.

Про це йдеться в Telegram-каналі президента, пише УНН.

Подякував Емманюелю за чітку й принципову позицію щодо підтримки України та необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї нашої Європи – наших народів, наших інституцій і нашого європейського способу життя

- написав президент.

За словами Зеленського, військові представники готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення війни. Президенти мають чітке спільне бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, Європи та Америки.

Нагадаємо

Макрон наголосив, що підтримує розміщення європейських військ в Україні. За його словами, дуже важливо, щоб в Україну через кілька років знову не вторглася росія. Водночас він підкреслив, що це не значить, що війська будуть безпосередньо на фронті, натомість якщо буде підписано мирну угоду, то вони стануть гарантами миру.

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