Зеленский и король Бельгии Филипп обсудили Саммит мира

Президент Владимир Зеленский и король Бельгии Филипп обсудили первый, инаугурационный Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, передает УНН.

Во время аудиенции у Его Величества короля бельгийцев Филиппа выразил благодарность Бельгии и бельгийскому народу за весомую всестороннюю поддержку Украины и украинцев. Мы обсудили первый, инаугурационный Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Рассказал о видении и ожиданиях Украины от Саммита написал Зеленский в Telegram.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский и король Филипп обсудили гуманитарную ситуацию и пути ее улучшения.

Кроме того, Зеленский пригласил короля и королеву Бельгии посетить Украину в удобное для них время.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание соглашения по безопасности между Украиной и Бельгией, которое предусматривает предоставление 1 млрд евро военной помощи и 30 самолетов F-16, отметив, что это дало начало новой страницы отношений между государствами, что важно для стабильности и безопасности всей Европы.

Украина и Бельгия заключили соглашение по безопасности: предусматривает 30 F-16 до 2028 года и почти миллиард евро военной помощи