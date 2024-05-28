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Зеленський та король Бельгії Філіп обговорили Саміт миру

Зеленський та король Бельгії Філіп обговорили Саміт миру

Київ • УНН

 • 17880 перегляди

Президент Зеленський обговорив з королем Бельгії Філіпом майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії та очікування України від нього.

Президент Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп обговорили перший, інавгураційний Глобальний саміт миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії, передає УНН.

Під час аудієнції у Його Величності короля бельгійців Філіпа висловив вдячність Бельгії та бельгійському народові за вагому всебічну підтримку України та українців. Ми обговорили перший, інавгураційний Глобальний саміт миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії. Розповів про бачення та очікування України від Саміту

В Офісі президента повідомили, що Зеленський і король Філіп обговорили гуманітарну ситуацію та шляхи її покращення.

Окрім того, Зеленський запросив короля та королеву Бельгії відвідати Україну у зручний для них час.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання безпекової угоди між Україною та Бельгією, яка передбачає надання 1 млрд євро військової допомоги та 30 літаків F-16, зазначивши, що це дало початок нової сторінки відносин між державами, що є важливо для стабільності і безпеки всієї Європи.

Україна та Бельгія уклали безпекову угоду: передбачає 30 F-16 до 2028 року та майже мільярд євро військової допомоги28.05.24, 11:03 • 22550 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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