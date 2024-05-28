"Сьогодні ми розпочали нову сторінку відносин між нашими державами": Зеленський про підписання безпекової угоди з Бельгією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання безпекової угоди між Україною та Бельгією, яка передбачає надання 1 млрд євро військової допомоги та 30 літаків F-16, зазначивши, що це дало початок нової сторінки відносин між державами, що є важливо для стабільності і безпеки всієї Європи, передає УНН.

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Сьогодні ми розпочали нову сторінку відносин між нашими державами, між Україною та Бельгією і це важливо для стабільності і безпеки всієї Європи. Пане прем’єр-міністр, я вдячний за амбітну, змістовну безпекову угоду між нашими державами. І саме зараз, коли росія намагається розширити і продовжити війну, нам потрібно якнайбільше конкретних кроків, які наближають мир. Перше, ми маємо чітку фіксацію постачання Україні бойових літаків. Ми зафіксували в угоді кількість F-16, які Україна може отримати від Бельгії. Це 30 машин і наше завдання, що вже цього року застосувати перші F-16. Друге, наша безпекова угода має термін дії 10 років. На цей рік ми зафіксували рівень фінансової підтримки для нашої оборони від Бельгії майже 1 млрд євро