"Сьогодні ми розпочали нову сторінку відносин між нашими державами": Зеленський про підписання безпекової угоди з Бельгією

ukenru
10:47 • 5629 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 17292 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30646 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53459 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68986 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111943 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135835 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138854 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240429 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171156 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41714 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19520 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47002 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25488 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 29868 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240428 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361330 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376678 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292086 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60114 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76741 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88126 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170672 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173247 перегляди
Актуальне
"Сьогодні ми розпочали нову сторінку відносин між нашими державами": Зеленський про підписання безпекової угоди з Бельгією

"Сьогодні ми розпочали нову сторінку відносин між нашими державами": Зеленський про підписання безпекової угоди з Бельгією

Київ • УНН

 • 22084 перегляди

Україна та Бельгія підписали угоду про безпеку, яка передбачає надання Україні 1 мільярда євро військової допомоги та 30 винищувачів F-16, що відкриває нову главу у відносинах між двома країнами, які мають вирішальне значення для європейської стабільності та безпеки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання безпекової угоди між Україною та Бельгією, яка передбачає надання 1 млрд євро військової допомоги та 30 літаків F-16, зазначивши, що це дало початок нової сторінки відносин між державами, що є важливо для стабільності і безпеки всієї Європи, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми розпочали нову сторінку відносин між нашими державами, між Україною та Бельгією і це важливо для стабільності і безпеки всієї Європи. Пане прем’єр-міністр, я вдячний за амбітну, змістовну безпекову угоду між нашими державами. І саме зараз, коли росія намагається розширити і продовжити війну, нам потрібно якнайбільше конкретних кроків, які наближають мир. Перше, ми маємо чітку фіксацію постачання Україні бойових літаків. Ми зафіксували в угоді кількість F-16, які Україна може отримати від Бельгії. Це 30 машин і наше завдання, що вже цього року застосувати перші F-16. Друге, наша безпекова угода має термін дії 10 років. На цей рік ми зафіксували рівень фінансової підтримки для нашої оборони від Бельгії майже 1 млрд євро

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що угода передбачатиме співпрацю між країнами у розвитку оборонної промисловості.

Зараз росія намагається принести ще більше руїн в Україну і ще більше людей вбити (...) путін має лише один інструмент впливу - це руйнування життя. Більш нічого він не вміє робити і, якщо чесно, більш нічого не хоче робити. Тому ключове - це достатня сила зброї, щоб фізично можна було захиститися від терору росії. Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених російських активів і також є рішення для відбудови. Бельгія буде виділяти кошти на відновлення нашої Чернігівщини. Ми працюємо над тим, щоб в Україні відкрився офіс бельгійського агентства Агенції розвитку

- додав Президент.

Нагадаємо

Україна та Бельгія підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, згідно з якою Бельгія зобов'язалася надати Україні щонайменше 977 млн євро військової допомоги та 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
belhiiaБельгія
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
chernihivЧернігів
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37