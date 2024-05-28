«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание соглашения по безопасности между Украиной и Бельгией, которое предусматривает предоставление 1 млрд евро военной помощи и 30 самолетов F-16, отметив, что это дало начало новой страницы отношений между государствами, что важно для стабильности и безопасности всей Европы, передает УНН.

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Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами, между Украиной и Бельгией и это важно для стабильности и безопасности всей Европы. Господин премьер-министр, я благодарен за амбициозное, содержательное соглашение по безопасности между нашими государствами. И именно сейчас, когда Россия пытается расширить и продолжить войну, нам нужно как можно больше конкретных шагов, которые приближают мир. Первое, мы имеем четкую фиксацию поставки Украине боевых самолетов. Мы зафиксировали в соглашении количество F-16, которые Украина может получить от Бельгии. Это 30 машин и наша задача, что уже в этом году применить первые F-16. Второе, наше соглашение по безопасности имеет срок действия 10 лет. На этот год мы зафиксировали уровень финансовой поддержки для нашей обороны от Бельгии почти 1 млрд евро - сказал Зеленский.

Он отметил, что соглашение будет предусматривать сотрудничество между странами в развитии оборонной промышленности.

Сейчас россия пытается принести еще больше руин в Украину и еще больше людей убить (...) путин имеет только один инструмент влияния - это разрушение жизни. Больше ничего он не умеет делать и, если честно, больше ничего не хочет делать. Поэтому ключевое - это достаточная сила оружия, чтобы физически можно было защититься от террора россии. Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 млрд евро от доходов от замороженных российских активов и также есть решение для восстановления. Бельгия будет выделять средства на восстановление нашей Черниговщины. Мы работаем над тем, чтобы в Украине открылся офис бельгийского агентства Агентства развития - добавил Президент.

Напомним,

Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, согласно которому Бельгия обязалась предоставить Украине не менее 977 млн евро военной помощи и 30 истребителей F-16 до 2028 года.