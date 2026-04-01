Зеленский и глава МИД Италии обсудили последствия блокировки Ормузского пролива
Киев • УНН
Президент Украины и глава МИД Италии рассмотрели угрозы для рынков топлива из-за действий Ирана. Обсуждены вступление Украины в ЕС и борьба с пропагандой РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром – министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что стороны обсудили глобальные последствия блокирования Ормузского пролива со стороны Ирана, в частности его влияние на мировые рынки топлива, газа и минеральных удобрений. Глава государства подчеркнул, что блокирование пролива создает новые вызовы, и Украина предлагает партнерам уникальную экспертизу для их преодоления. По словам Президента, Украина ценит признание нашего вклада со стороны Европы.
Отдельное внимание – борьбе с российской пропагандой и недопустимости ее распространения в европейских странах. Глава государства подчеркнул, что Россия пытается использовать каждую возможность и каждую мировую площадку для отбеливания своей агрессии. Президент убежден, что этого нельзя допускать
Также во время встречи речь шла о шагах, необходимых для разблокирования переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз. Зеленский акцентировал, что постоянное блокирование важных решений Евросоюза о помощи Украине со стороны одной страны является несправедливым и недопустимым.
