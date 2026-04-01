Зеленський та глава МЗС Італії обговорили наслідки блокування Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 2016 перегляди

Президент України та голова МЗС Італії розглянули загрози для ринків пального через дії Ірану. Обговорено вступ України до ЄС та боротьбу з пропагандою рф.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сторони обговорили глобальні наслідки блокування Ормузької протоки з боку Ірану, зокрема його вплив на світові ринки пального, газу та мінеральних добрив. Глава держави наголосив, що блокування протоки створює нові виклики, і Україна пропонує партнерам унікальну експертизу для їх подолання. За словами Президента, Україна цінує визнання нашого внеску з боку Європи.

Окрема увага – боротьбі з російською пропагандою та неприпустимості її поширення у європейських країнах. Глава держави наголосив, що росія намагається використати кожну можливість і кожен світовий майданчик для відбілювання своєї агресії. Президент переконаний, що цього не можна допускати

- йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі йшлося про кроки, необхідні для розблокування переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу. Зеленський акцентував, що постійне блокування важливих рішень Євросоюзу про допомогу Україні з боку однієї країни є несправедливим і неприпустимим.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. Сторони детально обговорили підтримку України на шляху до членства у Євросоюзі та відкриття всіх переговорних кластерів.

Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії04.03.26, 09:56 • 7245 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт