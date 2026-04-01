Зеленський та глава МЗС Італії обговорили наслідки блокування Ормузької протоки
Київ • УНН
Президент України та голова МЗС Італії розглянули загрози для ринків пального через дії Ірану. Обговорено вступ України до ЄС та боротьбу з пропагандою рф.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що сторони обговорили глобальні наслідки блокування Ормузької протоки з боку Ірану, зокрема його вплив на світові ринки пального, газу та мінеральних добрив. Глава держави наголосив, що блокування протоки створює нові виклики, і Україна пропонує партнерам унікальну експертизу для їх подолання. За словами Президента, Україна цінує визнання нашого внеску з боку Європи.
Окрема увага – боротьбі з російською пропагандою та неприпустимості її поширення у європейських країнах. Глава держави наголосив, що росія намагається використати кожну можливість і кожен світовий майданчик для відбілювання своєї агресії. Президент переконаний, що цього не можна допускати
Також під час зустрічі йшлося про кроки, необхідні для розблокування переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу. Зеленський акцентував, що постійне блокування важливих рішень Євросоюзу про допомогу Україні з боку однієї країни є несправедливим і неприпустимим.
