Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
4.3м/с
82%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 46614 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 29662 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 33260 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 40042 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 42141 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136

Зеленский: думаю, что нам будет очень сложно до сентября

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Президент ожидает усиления давления на Украину и поле боя до конца лета. Американские партнеры будут иметь внутренний дедлайн из-за избирательных процессов.

Зеленский: думаю, что нам будет очень сложно до сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может быть сложный период до сентября, и что считает, что американцы никому не будут давать больше времени по этому диалогу, на фоне подготовки к выборам, пишет УНН.

Если россия выберет путь деэскалации, то считаю, что трехсторонняя встреча будет. И они будут стараться ее провести в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени по этому диалогу

- написал Зеленский в соцсетях часть из общения с медиа.

По его словам, "США с началом лета еще больше уйдут во внутренние процессы – в выборы". "И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август. То есть это время весны – лета будет таким довольно непростым политически, дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет. Но мы понимаем, какие у Украины национальные интересы и что может гарантировать безопасность", - указал Зеленский.

"Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на рф. Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и в определенном смысле победный саммит НАТО. Но это зависит от них – на что они реально готовы и ответственно ли относятся к тем угрозам, которые есть не против кого-то одного, а против всех", - указал Президент.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина