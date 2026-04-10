Зеленский: думаю, что нам будет очень сложно до сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может быть сложный период до сентября, и что считает, что американцы никому не будут давать больше времени по этому диалогу, на фоне подготовки к выборам, пишет УНН.

Если россия выберет путь деэскалации, то считаю, что трехсторонняя встреча будет. И они будут стараться ее провести в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени по этому диалогу - написал Зеленский в соцсетях часть из общения с медиа.

По его словам, "США с началом лета еще больше уйдут во внутренние процессы – в выборы". "И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август. То есть это время весны – лета будет таким довольно непростым политически, дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет. Но мы понимаем, какие у Украины национальные интересы и что может гарантировать безопасность", - указал Зеленский.

"Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на рф. Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и в определенном смысле победный саммит НАТО. Но это зависит от них – на что они реально готовы и ответственно ли относятся к тем угрозам, которые есть не против кого-то одного, а против всех", - указал Президент.

