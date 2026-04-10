Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
рф может привлекать стратегические резервы и хочет до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку и Покровск, но это невозможно - Зеленский

Киев • УНН

 • 326 просмотра

россия может привлекать стратегические резервы для увеличения группировки и планирует захватить новые города. ВСУ уничтожают столько же оккупантов, сколько враг мобилизует.

россия может привлекать военнослужащих из стратегического резерва и хочет до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск, но это невозможно, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНН.

За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, какое "русские" мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет. То есть мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку. И мы это обсуждали с Главнокомандующим и начальником Генштаба - как противодействуем. Считаем, что для "русских" это рискованный шаг, потому что такими действиями они ослабляют свои границы с другими государствами, а там для них ситуация непростая. Но тем не менее они на это пошли

- написал Зеленский в соцсетях часть из общения с медиа.

По словам Президента, "недавно мы с Сырским и Гнатовым также смотрели на новые российские военные карты".

Они хотят до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск. Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой: у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для "русских" это сделать

- указал Зеленский.

Напомним

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за Силами обороны, которые не позволяют врагу возобновить наступление, стратегическая инициатива, и среди ключевых факторов - беспилотные силы: только за четыре месяца дроны обезвредили больше оккупантов, чем Россия успевает рекрутировать, но и противник расширил численность своих войск беспилотных систем.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Дружковка
Покровск
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Константиновка