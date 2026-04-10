рф может привлекать стратегические резервы и хочет до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку и Покровск, но это невозможно - Зеленский

россия может привлекать военнослужащих из стратегического резерва и хочет до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск, но это невозможно, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНН.

За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, какое "русские" мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет. То есть мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку. И мы это обсуждали с Главнокомандующим и начальником Генштаба - как противодействуем. Считаем, что для "русских" это рискованный шаг, потому что такими действиями они ослабляют свои границы с другими государствами, а там для них ситуация непростая. Но тем не менее они на это пошли