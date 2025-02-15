Зеленский: "Будет опасно, если первая встреча Трампа будет с путиным, а вторая встреча будет с Украиной"

В переговорах о будущем мире важно встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше российского диктатора владимира путина. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Я сказал, что будет опасно, если первая встреча будет с путиным, а вторая встреча будет с Украиной. И я это сказал президенту Трампу, я сказал, что, во-первых, надо иметь общий взгляд. Я сказал, что за столом должна быть Европа, для нас это очень важно, поскольку мы в Европе, мы Европа. Мы видим свое будущее в ЕС, именно поэтому для нас это очень важно", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина готовит свое видение гарантий безопасности, которыми поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом.