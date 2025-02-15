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Зеленский: "Будет опасно, если первая встреча Трампа будет с путиным, а вторая встреча будет с Украиной"

Зеленский: "Будет опасно, если первая встреча Трампа будет с путиным, а вторая встреча будет с Украиной"

Киев  •  УНН

 • 4797 просмотра

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Президент Зеленский отметил важность встречи с Трампом перед его возможными переговорами с путиным. Украина готовит свое видение гарантий безопасности для обсуждения с США.

В переговорах о будущем мире важно встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше российского диктатора владимира путина. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я сказал, что будет опасно, если первая встреча будет с путиным, а вторая встреча будет с Украиной. И я это сказал президенту Трампу, я сказал, что, во-первых, надо иметь общий взгляд. Я сказал, что за столом должна быть Европа, для нас это очень важно, поскольку мы в Европе, мы Европа. Мы видим свое будущее в ЕС, именно поэтому для нас это очень важно", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина готовит свое видение гарантий безопасности, которыми поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом.

Павел Башинский

Павел Башинский

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