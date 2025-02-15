Зеленський: "Буде небезпечно, якщо перша зустріч Трампа буде з путіном, а друга зустріч буде з Україною"

У перемовинах про майбутній мир важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом раніше за російського диктатора володимира путіна. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

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"Я сказав, що буде небезпечно, якщо перша зустріч буде з путіном, а друга зустріч буде з Україною. І я це сказав президенту Трампу, я сказав, що, по-перше, треба мати спільний погляд. Я сказав, що за столом має бути Європа, для нас це дуже важливо, оскільки ми є у Європі, ми Європа. Ми бачимо своє майбутнє у ЄС, саме тому для нас це є дуже важливо", - сказав Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна готує своє бачення гарантій безпеки, якими поділиться зі США, і сподівається, що Америка поділиться своїм поглядом.