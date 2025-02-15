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Зеленський: "Буде небезпечно, якщо перша зустріч Трампа буде з путіном, а друга зустріч буде з Україною"

Зеленський: "Буде небезпечно, якщо перша зустріч Трампа буде з путіном, а друга зустріч буде з Україною"

Київ • УНН

 • 23711 перегляди

Президент Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом перед його можливими переговорами з путіним. Україна готує своє бачення гарантій безпеки для обговорення зі США.

У перемовинах про майбутній мир важливо зустрітися з президентом США Дональдом Трампом раніше за російського диктатора володимира путіна. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я сказав, що буде небезпечно, якщо перша зустріч буде з путіном, а друга зустріч буде з Україною. І я це сказав президенту Трампу, я сказав, що, по-перше, треба мати спільний погляд. Я сказав, що за столом має бути Європа, для нас це дуже важливо, оскільки ми є у Європі, ми Європа. Ми бачимо своє майбутнє у ЄС, саме тому для нас це є дуже важливо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна готує своє бачення гарантій безпеки, якими поділиться зі США, і сподівається, що Америка поділиться своїм поглядом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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