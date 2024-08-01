Президент Украины сообщил о подготовке кадровых решений на правительственном уровне. Планируется обеспечить возможность для большего количества детей учиться в школах офлайн осенью, насколько это возможно в условиях войны.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения на правительственном уровне, передает УНН.
Президент сообщил, что провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, на Волынь и в Ровно и проведенных совещаний.
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По его словам, это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, которые способны обеспечивать полную реализацию государственных задач.
«На правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально - чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно», - сообщил Зеленский.
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