Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения на правительственном уровне, передает УНН.

Президент сообщил, что провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, на Волынь и в Ровно и проведенных совещаний.

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По его словам, это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, которые способны обеспечивать полную реализацию государственных задач.

«На правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально - чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно», - сообщил Зеленский.

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