На этой неделе в Верховной Раде не планируют рассматривать кадровые назначения, заявил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, рассмотрение кадровых перестановок перенесли, возможно, для приведения законодательства в соответствие с политическими реалиями. Об этом сообщает УНН.

Эта неделя будет без громких кадровых изменений. Странное событие - но здравый смысл сработал и перенесли решение. Может к тому времени закон приведут в соответствие с политическими реалиями. Ну и какая-то логика появится - написал Железняк в Telegram.

В июне народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что планируется назначить Алексея Чернышова министром инфраструктуры, а Алексея Кулебу на должность министра развития общин и территорий.