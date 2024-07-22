Киев • УНН
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что рассмотрение кадровых назначений в Верховной Раде на этой неделе не планируется. Возможно, это связано с необходимостью привести законодательство в соответствие с политическими реалиями.
На этой неделе в Верховной Раде не планируют рассматривать кадровые назначения, заявил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, рассмотрение кадровых перестановок перенесли, возможно, для приведения законодательства в соответствие с политическими реалиями. Об этом сообщает УНН.
Эта неделя будет без громких кадровых изменений. Странное событие - но здравый смысл сработал и перенесли решение. Может к тому времени закон приведут в соответствие с политическими реалиями. Ну и какая-то логика появится
В июне народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что планируется назначить Алексея Чернышова министром инфраструктуры, а Алексея Кулебу на должность министра развития общин и территорий.