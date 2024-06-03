Цього тижня на Раду очікують кадрові питання: нардеп назвав імена нових міністрів
Київ • УНН
Верховна Рада може проголосувати цього тижня за призначення Олексія Чернишова новим міністром інфраструктури, а Олексія Кулеби - новим міністром регіонального розвитку.
Цього тижня Верховна Рада може проголосувати за нові кадрові призначення. Зокрема нардепи обиратимуть главу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та очільника для Міністерства регіонального розвитку. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
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За словами Железняка, Олексій Кулеба піде з заступника ОП на посаду очільника Міністерство регіонального розвитку, яке можуть відділити від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України після звільнення Олександра Кубракова.
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури08.05.24, 19:29 • 152324 перегляди
Натомість Олексій Чернишов (СЕО Нафтогаз) має стати міністром інфраструктури
Ну по кадрам я думаю я все правильно вам сказав:Чернишов на Мінінфра
Кулеба на Мінрегіон
Він пояснив, що у вівторок представники "Слуги народу" зберуть фракцію і офіційно внесуть кандидатуру Премʼєру. Натомість вже в середу проведуть засідання профільних Комітетів та голосування в Раді.
Нагадаємо
Український парламент підтримав звільнення Олександра Кубракова з посад віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.