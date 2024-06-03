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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 13:30  •  3515 просмотра

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Верховная Рада может проголосовать на этой неделе за назначение Алексея Чернышева новым министром инфраструктуры, а Алексея Кулебы - новым министром регионального развития.

На этой неделе Верховная Рада может проголосовать за новые кадровые назначения. В частности нардепы будут выбирать главу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и главу для Министерства регионального развития. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали 

По словам Железняка, Алексей Кулеба уйдет из заместителя ОП на должность главы    Министерство регионального развития, которое могут отделить от Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины после увольнения Александра Кубракова.

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Вместо этого Алексей Чернышев (СЕО Нафтогаз) должен стать министром инфраструктуры

Ну по кадрам я думаю я все правильно вам сказал: Чернышев на Мининфра
Кулеба на Минрегион

- заявил нардеп. 

Он пояснил, что во вторник представители "Слуги народа" соберут фракцию и официально внесут  кандидатуру премьеру. Зато уже в среду проведут заседание профильных комитетов и голосование в Раде.

Напомним

Украинский парламент поддержал увольнение Александра Кубракова с должностей вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины и министра развития общин, территорий и инфраструктуры. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политика
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