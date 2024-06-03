На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров
Киев • УНН
Верховная Рада может проголосовать на этой неделе за назначение Алексея Чернышева новым министром инфраструктуры, а Алексея Кулебы - новым министром регионального развития.
На этой неделе Верховная Рада может проголосовать за новые кадровые назначения. В частности нардепы будут выбирать главу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и главу для Министерства регионального развития. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
По словам Железняка, Алексей Кулеба уйдет из заместителя ОП на должность главы Министерство регионального развития, которое могут отделить от Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины после увольнения Александра Кубракова.
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры8 мая 2024, 16:29 • 152071 просмотр
Вместо этого Алексей Чернышев (СЕО Нафтогаз) должен стать министром инфраструктуры
Ну по кадрам я думаю я все правильно вам сказал: Чернышев на Мининфра
Кулеба на Минрегион
Он пояснил, что во вторник представители "Слуги народа" соберут фракцию и официально внесут кандидатуру премьеру. Зато уже в среду проведут заседание профильных комитетов и голосование в Раде.
Напомним
Украинский парламент поддержал увольнение Александра Кубракова с должностей вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины и министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
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На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров
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