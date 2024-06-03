На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

На этой неделе Верховная Рада может проголосовать за новые кадровые назначения. В частности нардепы будут выбирать главу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и главу для Министерства регионального развития. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

По словам Железняка, Алексей Кулеба уйдет из заместителя ОП на должность главы Министерство регионального развития, которое могут отделить от Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины после увольнения Александра Кубракова.

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Вместо этого Алексей Чернышев (СЕО Нафтогаз) должен стать министром инфраструктуры

Ну по кадрам я думаю я все правильно вам сказал: Чернышев на Мининфра

Кулеба на Минрегион

- заявил нардеп.

Он пояснил, что во вторник представители "Слуги народа" соберут фракцию и официально внесут кандидатуру премьеру. Зато уже в среду проведут заседание профильных комитетов и голосование в Раде.

Напомним

Украинский парламент поддержал увольнение Александра Кубракова с должностей вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины и министра развития общин, территорий и инфраструктуры.