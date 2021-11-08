Здоровье Саакашвили стремительно ухудшается - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стремительно ухудшается. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
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“Здоровье гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаила Саакашвили, который голодает уже 39-й день, стремительно ухудшается. По информации консилиума врачей, которые сегодня посетили Михаила в пенитенциарном учреждении № 12 в городе Рустави (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону каждую минуту”, — написала Денисова.
Детали
Она призвала грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и соответствует стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.
“Из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от любых лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Хотя их перечень был определен начальником медицинского отделения особой пенитенциарной службы и медперсонала учреждения для предотвращения следующих летальных исходов”, — отметила она.
Денисова отметила, что побуждения Михаила отказаться от этих препаратов является ничем иным как способом лишения его жизни.
“Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, которые нарушают права гражданина Украины на жизнь и здоровье. Обращаюсь к властям Грузии срочно обеспечить гражданина Украины Михаила Саакашвили надлежащим лечением, что может спасти ему жизнь”, — написала Денисова.
Что было раньше
Нардеп от “Слуги народа” Елизаветы Ясько 7 ноября сообщала, что состояние Михаила является критическим и существует настоящая угроза его жизни.
Контекст
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.
Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.
4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.
Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.
Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.
29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.
Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.