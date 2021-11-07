Питання кількох годин до коми, зупинки серця: Ясько заявила про критичний стан Саакашвілі

Деталі

За словами Ясько, особистий лікар Михайла Саакашвілі - Ніколоз Кіпшидзе щойно вийшов із в'язниці та закликав терміново зібрати консиліум лікарів через критичний стан Михайла.

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"Станом на сьогодні, вечір: стан Михайла є критичним і існує справжня загроза його життю! Михайло відмовився від будь-яких аналізів, пігулок, уколів, крапельниць, переливання крові. Він зробив це у відповідь на ганебне відео, оприлюднене тюремною адміністрацією", - наголосила нардеп.

Додамо

За її словами, без тих медикаментів, які підтримували його життя та які він приймав – це питання кількох годин до коми, зупинки серця чи інших жахливих наслідків.

"Тільки якісна сучасна приватна лікарня з її обладнанням та персоналом зможе врятувати Михайла Саакашвілі! Звертаюся до влади Грузії - прошу негайно перевести Михайла Саакашвілі у приватну клінікуз відповідними умовами", - резюмувала Ясько.

Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 37-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.