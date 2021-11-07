Вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца: Ясько заявила о критическом состоянии Саакашвили

Детали

По словам Ясько, личный врач Михаила Саакашвили - Николоз Кипшидзе только что вышел из тюрьмы и призвал срочно собрать консилиум врачей из-за критического состояния Михаила.

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"По состоянию на сегодня, вечер: состояние Михаила является критическим и существует настоящая угроза его жизни! Михаил отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц, переливания крови. Он сделал это в ответ на позорное видео, обнародованное тюремной администрацией", - подчеркнула нардеп.

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По ее словам, без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал - это вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий.

"Только качественная современная частная больница с ее оборудованием и персоналом сможет спасти Михаила Саакашвили! Обращаюсь к властям Грузии - прошу немедленно перевести Михаила Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями", - резюмировала Ясько.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 37-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 Октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.