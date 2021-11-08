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Здоров'я Саакашвілі стрімко погіршується - омбудсмен

Київ • УНН

 • 21783 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі стрімко погіршується. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Здоров'я Саакашвілі стрімко погіршується - омбудсмен

Цитата

“Здоров’я громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі, який голодує 39-й день, стрімко погіршується. За інформацією консиліуму лікарів, які сьогодні відвідали Міхеіла у пенітенціарній установі № 12 у місті Руставі (Грузія), стан його здоров’я незадовільний і може змінитися у гірший бік кожної хвилини”, — написала Денісова.

Деталі

Вона закликала грузинську владу невідкладно забезпечити переведення Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.

“Через поширення в ЗМІ повідомлень представників грузинської влади про нібито прийом їжі Міхеілом Саакашвілі, він з 06 листопада відмовився від будь-яких ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Хоча їх перелік був визначений начальником медичного відділення Особливої пенітенціарної служби та медперсоналу установи для запобігання наступною летальних наслідків”, — зазначила вона.

Денісова наголосила, що спонукання Міхеіла відмовитися від цих препаратів є нічим іншим як способом позбавлення його життя.

“Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права громадянина України на життя та здоров’я. Звертаюся до влади Грузії терміново забезпечити громадянина України Міхеіла Саакашвілі належним лікуванням, що може врятувати йому життя”, — написала Денісова.

Що було раніше

Нардеп від “Слуги народу” Єлизавети Ясько повідомляла 7 листопада, що стан Михайла є критичним і існує справжня загроза його життю.

Контекст

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 39-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.
4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.
Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

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