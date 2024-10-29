Операция ГУР: здание мэрии и автопарк полиции вспыхнули в российском Мегионе
Киев • УНН
В Ханты-Мансийском округе рф неизвестные залили напалмом и подожгли здание местной администрации. Во время тушения пожара в мэрии вспыхнул полицейский автопарк, уничтожено по меньшей мере 5 служебных авто.
28 октября в результате успешной операции ГУР МО Украины в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, являющегося субъектом рф. сгорело здание местной администрации. Об этом УНН сообщили источники в украинской разведке.
Детали
По данным источника УНН, в выбитые три окна первого этажа мэрии залили напалм и подожгли, после чего на горячую линию фсб поступил звонок с сообщением о заминировании здания.
Пока местные чекисты выясняли действительно ли в здании есть взрывчатка - пожарные ожидали разрешения на активную работу. Огонь тем временем охватывал все более широкую площадь - пламя полностью уничтожило канцелярию, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений
Отмечается, что когда внимание и ресурсы специальных и спасательных служб города Мегион были прикованы к ликвидации пожара в мэрии, напалм уже был разлит на автомобили местной полиции на охраняемой парковке. В результате второго пожара уничтожено по меньшей мере пять полицейских автомобилей.
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