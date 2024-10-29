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Операція ГУР: будівля мерії та автопарк поліції спалахнули в російському Мєґіоні

Київ • УНН

 • 14741 перегляди

У Ханти-Мансійському окрузі рф невідомі залили напалмом та підпалили будівлю місцевої адміністрації. Під час гасіння пожежі в мерії спалахнув поліцейський автопарк, знищено щонайменше 5 службових авто.

Операція ГУР: будівля мерії та автопарк поліції спалахнули в російському Мєґіоні

28 жовтня  в результаті успішної операції ГУР МО України у місті Мєґіон Ханти-Мансійського автономного округу, що є суб'єктом рф. згоріла будівля місцевої адміністрації. Про це УНН повідомили джерела в українській розвідці. 

Деталі

За даними джерела УНН, у вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм та підпалили, після чого на гарячу лінію фсб надійшов дзвінок з повідомленням про замінування будівлі.

Доки місцеві чекісти з’ясовували чи справді в будівлі є вибухівка ― пожежники очікували дозволу на активну роботу. Вогонь тим часом охоплював дедалі ширшу площу ― полум’я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень

- вказало джерело в українській розвідці.

Зазначається, що коли увага й ресурси спеціальних та рятувальних служб міста Мєґіон були прикуті до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на охоронюваній парковці. Внаслідок другої пожежі знищено щонайменше п’ять поліцейських автомобілів.

Ураження дронами СБУ нафтобази у воронезькій області: джерело повідомило деталі04.10.24, 14:16 • 16805 переглядiв

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