Операція ГУР: будівля мерії та автопарк поліції спалахнули в російському Мєґіоні
Київ • УНН
У Ханти-Мансійському окрузі рф невідомі залили напалмом та підпалили будівлю місцевої адміністрації. Під час гасіння пожежі в мерії спалахнув поліцейський автопарк, знищено щонайменше 5 службових авто.
28 жовтня в результаті успішної операції ГУР МО України у місті Мєґіон Ханти-Мансійського автономного округу, що є суб'єктом рф. згоріла будівля місцевої адміністрації. Про це УНН повідомили джерела в українській розвідці.
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За даними джерела УНН, у вибиті три вікна першого поверху мерії залили напалм та підпалили, після чого на гарячу лінію фсб надійшов дзвінок з повідомленням про замінування будівлі.
Доки місцеві чекісти з’ясовували чи справді в будівлі є вибухівка ― пожежники очікували дозволу на активну роботу. Вогонь тим часом охоплював дедалі ширшу площу ― полум’я повністю знищило канцелярію, кабінет заступника мера та декілька інших приміщень
Зазначається, що коли увага й ресурси спеціальних та рятувальних служб міста Мєґіон були прикуті до ліквідації пожежі в мерії, напалм уже був розлитий на автомобілі місцевої поліції на охоронюваній парковці. Внаслідок другої пожежі знищено щонайменше п’ять поліцейських автомобілів.
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