Ураження дронами СБУ нафтобази у воронезькій області: джерело повідомило деталі
Київ • УНН
Вночі дрони СБУ вразили нафтобазу у воронезькій області рф, де розміщувалося 20 резервуарів з паливом. Місцеві повідомляють про п'ять потужних прильотів та сильну пожежу.
Вночі дрони СБУ вразили нафтобазу у воронезькій області рф, де розміщувалося 20 резервуарів з паливом, повідомило УНН джерело.
Деталі
За інформацією джерел, сьогодні вночі дрони СБУ разом із Силами оборони відпрацювали по нафтобазі "аннанєфтєпродукт", що біля н.п. анна воронезької області рф. Там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.
У районі бази активно, але безуспішно працювала ворожа ППО. Місцеві пишуть про п’ять потужних прильотів дронів, після яких розпочалась сильна пожежа.
"Окрім активної роботи по російським аеродромам, складам з ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон "бавовни" в самому розпалі", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
Генштаб підтвердив ураження нафтобази "аннанєфтєпродукт" у воронезькій області рф04.10.24, 10:16 • 16833 перегляди