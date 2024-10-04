Поражение дронами СБУ нефтебазы в воронежской области: источник сообщил детали
Киев • УНН
Ночью дроны СБУ поразили нефтебазу в воронежской области, где размещалось 20 резервуаров с топливом. Местные сообщают о пяти мощных прилетах и сильном пожаре.
Ночью дроны СБУ поразили нефтебазу в воронежской области рф, где размещалось 20 резервуаров с топливом, сообщил УНН источник.
Детали
По информации источников, сегодня ночью дроны СБУ вместе с Силами обороны отработали по нефтебазе "аннанефтепродукт", что возле н.п. анна воронежской области рф. Там размещалось 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.
В районе базы активно, но безуспешно работала вражеская ПВО. Местные пишут о пяти мощных прилетах дронов, после которых начался сильный пожар.
"Кроме активной работы по российским аэродромам, складам с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон "хлопка" в самом разгаре", - отметил информированный источник в СБУ.
Генштаб подтвердил поражение базы "ананефтепродукт" в воронежской области рф4 октября 2024, 07:16 • 11588 просмотров